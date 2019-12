JUVENTUS NAPOLI HAALAND BORUSSIA FAVRE / Erling Haaland è sicuramente uno dei prospetti più interessanti d'Europa. Il 19enne centravanti del Salisburgo sta segnando con una regolarità incredibile pure in Champions League, anche se i suoi 8 gol nella fase a gironi non sono bastati agli austriaci per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.

Sul giovanissimo bomber norvegese hanno messo gli occhi da tempo tutte le big, tra cui in Italia Napoli e soprattutto Juventus. La concorrenza per Haaland è agguerrita, con qualche compagine che ha già mosso i primi passi per assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato, Favre corteggia Haaland: "Siamo interessati"

E' recente infatti il blitz del giocatore, in compagnia del suo agente Raiola, nelle sede del Borussia Dortmund per incontrare i vertici del club tedesco.

Il sodalizio di Bundesliga fa sul serio per Haaland e stando alla stampa tedesca sarebbe in pole per portarlo in maglia gallonera. Lucien Favre non nasconde l'ammirazione per il classe 2000: "Un club come il Borussia è sempre interessato ai giovani di valore", le parole che sanno di conferma da parte del tecnico dei tedeschi nel post-gara della sfida vinta in Champions contro lo Slavia Praga.

