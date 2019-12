Roma-Wolfsberger, Fonseca: "Così non si vince l’Europa League"

ROMA WOLFSBERGER FONSECA / Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il pareggio col Wolfsberger: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, che era la qualificazione, ma l’atteggiamento non è stato giusto, non è stata una bella partita”.

ERRORI – “Forse pensavamo che la gara fosse vinta ancor prima di giocarla, abbiamo sbagliato molti passaggi, sotto pressione, è stata una gara complessa perché non siamo riusciti a far girare bene il pallone. Non sono soddisfatto, la gara non mi è piaciuta”.

DIFESA – “Non siamo riusciti ad uscire dalla loro prima pressione, se ci fossimo riusciti avremmo trovato molto spazio.

Purtroppo abbiamo perso troppi palloni in fase d’impostazione e così diventa tutto difficile”.

OBIETTIVO – “Se penso a vincere l’Europa League? Non con questo atteggiamento, così sarebbe difficile. Ora pensiamo al campionato”.

