ROMA WOLFSBERGER PEROTTI / Diego Perotti, calciatore della Roma, ha parlato del pareggio col Wolfsberger ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non mi aspettavo che il Borussia sarebbe rimasto fuori, ma queste gare sono pericolose, lo sapevamo. Il Wolfsberger se l’è giocata, giustamente, come se avesse ancora possibilità di qualificarsi. Noi non abbiamo giocato bene, ma abbiamo passato il turno: dobbiamo guardare avanti”.

Roma-Wolfsberger, Perotti: "Abbiamo sottovalutato il rivale"

PASSO INDIETRO – “Non abbiamo avuto il giusto atteggiamento, abbiamo sottovalutato il rivale, che ci ha pressato durante tutti i novanta minuti.

Dobbiamo migliorare, se vogliamo arrivare lontano”.

TESTA – “Non so se era un problema di testa, purtroppo avevo annunciato che spesso queste gare sembrano semplici e il campo dimostra il contrario. Non abbiamo vinto tanto, non possiamo sottovalutare gli avversari: dobbiamo essere più umili, più pronti per la prossima sfida”.

DIFFICOLTA’ - “Dal momento in cui abbiamo visto che eravamo in difficoltà abbiamo dato il 100%, forse era tardi. Non ho dubbi, però, sui miei compagni e su quello che vogliamo fare, ma queste gare vanno affrontate in un’altra maniera”.

