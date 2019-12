JUVENTUS INTER PSG TONALI / Il pericolo arriva dalla Francia per Juventus e Inter, le big d’Italia maggiormente interessate a Sandro Tonali.

Stando a quanto scrive 'L’Equipe', il Dt dei campioni di Francia vorrebbe anticipare la concorrenza per Tonali e ripetere il colpo Verratti, quando i parigini nel 2012 riuscirono a spuntarla sulle grandi della Serie A per l'ex Pescara. Leonardo e gli scouts del PSG avrebbero seguito in questi mesi costantemente il classe 2000 del Brescia, anche se per il momento i francesi non avrebbero intenzione di presentare concretamente un'offerta al club di Cellino.

Tonali, sotto contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno, viene valutato intorno ai 50 milioni di euro dalle 'Rondinelle'. Seguito dai maggiori club italiani, oltre ai top-team di Premier League, il 19enne talento ha collezionato in questa stagione 14 presenze in Serie A realizzando 1 rete e fornendo 2 assist.

