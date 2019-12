Roma-Wolfsberger, serata grigia per Under: arrivano i fischi

UNDER FISCHI ROMA / Cengiz Under non vive certo il suo miglior momento con la maglia della Roma. Diversi problemi fisici lo hanno portato a perdere il posto da titolare, che aveva ritrovato questa sera nel match di Europa League tra giallorossi e Wolfsberger. Anche stasera, però, la sua prestazione non è stata delle migliori e il tecnico Fonseca ha deciso di sostituirlo al minuto 66 con Pellegrini.

Al momento della sostituzione, all'Olimpico si sono uditi diversi fischi nei confronti del turco, che in questa stagione era sceso in campo solo sei volte, con una rete (messa a segno ad agosto contro il Genoa).

