Calciomercato, dal Brasile: Cavani torna in Italia! Intrigo con la Fiorentina

CALCIOMERCATO CAVANI GABIGOL / I dubbi sulla possibilità di trattenere Gabigol stanno portando il Flamengo a muoversi per un nuovo attaccante di livello internazionale.

Trovano conferma inle indiscrezioni anticipate da Calciomercato.it : secondo 'Fox Sports', infatti, il club sta sondando l'ingaggi, in uscita dal

Le difficoltà nel trovare un accordo per l'oneroso ingaggio dell'ex Napoli, rendono però complessa la trattativa, anche considerando il forte inserimento, secondo i media sudamericani, di un club della Serie A per le sue prestazioni, il cui nome è tenuto top-secret dall'entourage della punta. Situazione che porterebbe i rubronegros a virare su un profilo più giovane ed economico: si tratta di Pedro della Fiorentina, che sta avendo poco spazio in viola. Un intrigo che coinvolgerà diversi attaccanti e che potrebbe scuotere il calciomercato invernale.

