PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA WOLFSBERGER/ Il primo tempo della gara di Europa League tra Roma e Wolfsberger termina con i giallorossi in vantaggio. Dopo solo sette minuti Dzeko viene atterrato in area dal portiere avversario, sul pallone va Perotti che spiazza Kofler per il gol dell'1-0. Pareggio immediato della squadra austriaca che fa 1-1 grazie allo sfortunato autogol di Florenzi, che in scivolata mette il pallone nella porta sbagliata. Il nuovo vantaggio dei padroni di casa arriva al 19' grazie ad una bellissima verticalizzazione di Diawara, che pesca Perotti in area, bravo a servire Dzeko che deve solo appoggiare in rete il pallone del 2-1.

ROMA

Mirante 6

Florenzi 5

Mancini 5.5

Fazio 6

Spinazzola 5.5

Diawara 6.5

Veretout 6

Under 5.5

Mkhitaryan 6.5

Perotti 7.5

Dzeko 7.5

All.

Fonseca 7

WOLFSBERGER

Kofler 5

Novak 6

Sollbauer 5.5

Rnic 5.5

Schmitz 6

Schmid 6

Sprangler 5.5

Wernitzing 5.5

Liendl 6

Weissman 6

Niangbo 7

All. Sahli 6

Arbitro: Pawson 6

TABELLINO

ROMA-WOLFSBERGER

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Cengiz, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Kolarov, Jesus, Zaniolo, Antonucci, Pellegrini, Kalinic. All. Fonseca

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitzing; Liendl; Weissman, Niangbo. A disposizione: Kuttin, Peric, Gollner, Golles, Schofl, Steiger, Hodzic. All. Sahli

Arbitro: Craig Pawson (Ing)

Ammoniti: 31' Diawara

Espulsi:

Marcatori: 7' Perotti, 10' Florenzi (ag), 19' Dzeko

Marco Deiana