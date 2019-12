Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 16a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI SEDICESIMA GIORNATA/ Penultima giornata del campionato di Serie A prima della pausa per le feste natalizie. L'Inter di Antonio Conte cerca riscatto contro la Fiorentina, mentre la Juventus, reduce dalla bella vittoria di Leverkusen, ospiterà l'Udinese, ma dovrà fare a meno di Miralem Pjanic, squalificato. Il Milan riceverà a San Siro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Impegni in casa anche per Napoli e Roma, rispettivamente contro Parma e SPAL. Match tostissimo invece quello della Lazio di Simone Inzaghi chiamata all'ostica trasferta di Cagliari. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 16a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Brescia-Lecce sabato ore 15

⚡Hot: Balotelli is back! Giusto puntare su Falco

⛔Not: Lucioni non convince

⚽Sorpresa: Occhio agli inserimenti di Romulo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, Falco.

Napoli-Parma sabato ore 18

⚡Hot: Zielinski cerca la continuità giusta. Hernani è in buona forma

⛔Not: Barillà non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Di Lorenzo ha grandi doti d'inserimento

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Barillà, Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Genoa-Sampdoria sabato ore 20.45

⚡Hot: Quagliarella cerca riscatto! Criscito è un leader, bene Radu

⛔Not: Murillo non è una certezza

⚽Sorpresa: Ghiglione può sfornare un altro bonus

Genoa (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schone, Sturaro; Lerager; Pinamonti, Favilli.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Hellas Verona-Torino domenica ore 12.30

⚡Hot: Amrabat e Baselli, centrocampisti d'assalto. Ok Zaza

⛔Not: non puntate su Ola Aina

⚽Sorpresa: Bremer è in forte crescita

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Zaza.

Bologna-Atalanta domenica ore 15

⚡Hot: Sansone è in striscia positiva.

Muriel fa sempre comodo⛔Not: Skorupski può prendere qualche malus di troppo⚽Sorpresa: Palacio si esalta nei grandi matchSkorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel.

Juventus-Udinese domenica ore 15.00

⚡Hot: Dybala è l'uomo in più! Puntate su Ronaldo e Lasagna

⛔Not: Stavolta Musso meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Bentancur: dovrebbe recuperare, in campo può regalare bonus

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna.

Milan-Sassuolo domenica ore 15.00

⚡Hot: Bonaventura ha il piede caldo! Stavolta sì a Piatek! Ok a Caputo

⛔Not: Kessie non ingrana e non tira nemmeno i rigori!

⚽Sorpresa: Boga può esultare anche a San Siro!

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

Roma-Spal domenica ore 18.00

⚡Hot: Pellegrini è pronto a sfornare nuovi bonus. Ok Veretout e Petagna

⛔Not: Non crediamo nella rinascita di Juan Jesus, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Kolarov può chiudere l'anno all''Olimpico' regalando bonus

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Spal (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Jankovic, Petagna.

Fiorentina-Inter domenica ore 20.45

⚡Hot: Lautaro non si può lasciare fuori! Biraghi pronto al riscatto! Castrovilli farà bene

⛔Not: L'ex Dalbert non ci convince

⚽Sorpresa: Milenkovic può metterci la testa

Inter(3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi, Lukaku, Lautaro.

Fiorentina (3-5-2): (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic.

Cagliari-Lazio lunedì ore 20.45

⚡Hot: Immobile-Joao impossibile levarli! Luis Alberto-Nainggolan idem!

⛔Not: Lasciamo fuori Pellegrini con Lazzari sarà dura

⚽Sorpresa: Sarà una partita ricca di goal, occhio ancora a Cerri e Caicedo

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio