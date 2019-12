Juventus, Buffon: "Inter, che peccato! Complimenti a Napoli e Atalanta"

BUFFON INTER CHAMPIONS / Gigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato del momento bianconero sulla sua app ufficiale: "La trasferta in Germania è andata bene, avevo detto dopo la vittoria con l'Atletico che non saremmo andati a Leverkusen in vacanza. Dobbiamo essere soddisfatti".

Juventus, Buffon: "Critiche? Ci sono abituato..."

CRITICHE - "Sono abituato, le ho sempre accettate e sarà così finchè giocherò.

Ora mettiamo la Champions da parte per un po', ci tuffiamo nelle altre competizioni".

CHAMPIONS - "Voglio fare i miei complimenti a Napoli e Atalanta, mi dispiace per l'eliminazione dell'Inter: sarebbe stato fantastico per il calcio italiano portare quattro squadre italiane".

