CALCIOMERCATO ROMA PETAGNA / Nuovo nome per l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato da 'Teleradiostereo' la dirigenza giallorossa ha messo nel mirino Andrea Petagna, attaccante classe 1995 della SPAL, nel radar anche del Torino di Walter Mazzarri e dell'Inter di Antonio Conte. L'ex Atalanta potrebbe prendere il posto in squadra di Nikola Kalinic: l'ex Fiorentina e Milan, tornato in italia dopo l'esperienza all'Atletico Madrid, non ha convinto i giallorossi quando è stato chiamato in causa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Europa League, la Roma si qualifica ai sedicesimi se...

Calciomercato Roma, non solo Petagna: ecco gli altri sostituti

Numericamente serve un'alternativa ad Edin Dzeko e senza Kalinic la Roma ha ancor più bisogno di intervenire sul calciomercato per garantire al tecnico Fonseca un altro elemento nel reparto offensivo. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello dell'ex juventino Moise Kean che all'Everton sta faticando. Un'altra ipotesi molto difficile porta a Dries Mertens in rotta col Napoli, in corsa anche Mariano Diaz che può lasciare il Real in prestito.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Cessione Roma, colpo di scena: può saltare la trattativa Pallotta-Friedkin

Calciomercato Roma, c'è la fila per Smalling: big di Serie A in agguato