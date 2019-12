SPAGNA VILLA VALENCIA/ Lo scorso mese David Villa, attaccante spagnolo ex Barcellona ed Atletico Madrid, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Lo spagnolo, in procinto di chiudere la sua carriera in Giappone, dovrebbe tornare al Valencia per un ultimo 'ballo' con i pipistrelli.

Stando a quanto riportato da Marca infatti, il Valencia avrebbe organizzato una partita d'addio per El Guaje al Mestalla, adibito con video ed un mosaico ad hoc. Nella sua carriera, Villa è stato uno dei bomber più prolifici del calcio spagnolo ed ha trionfato in Champions League con la maglia del Barcellona di Pep Guardiola.