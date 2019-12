CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA HYSAJ / Seguito da tempo dalla Roma e da altri club, Elseid Hysaj in questa prima parte di stagione ha faticato davvero a trovare spazio con la maglia del Napoli. In attesa di vedere se le cose cambieranno con l'arrivo in panchina di Gattuso, il suo agente Mario Giuffredi ha lanciato l'ennesimo avvertimento alla società intervenendo ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli'.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l'annuncio di Hysaj spiazza tutti

Ecco le sue parole: "Ieri sono stato a Castel Volturno per parlare con presidente e Giuntoli della situazione di Hysaj. Quest'anno è stato poco utilizzato e non ce lo aspettavamo. Capisco Mario Rui, capisco Di Lorenzo, ma tante volte Ancelotti poteva usufruire anche delle prestazioni di Hysaj. Spero che Gattuso possa dargli più spazio e convincerlo a rimanere. Se da qui a gennaio avrà poco spazio, andrà via. Se invece giocherà, proverà a dare il suo apporto fino a giugno. Ieri ho cominciato a fare qualche ragionamento con la società, a cui non conviene tenerlo se non gioca, anche dal punto di vista economico visto che in estate poi sarà in scadenza. Per tre anni Hysaj è stato il miglior terzino della Serie A".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, un ritorno di fiamma per Hysaj