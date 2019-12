Milan, Piatek non si muove: "Sono tornato, 6-7 gol in poche partite!"

MILAN PIATEK FUTURO / Piatek si tiene stretto il Milan. L'attaccante polacco, autore della sua migliore prestazione stagionale contro il Bologna, allontana le voci di calciomercato: "Addio? Sono l'attaccante del Milan - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Penso solo al Milan e a dare il 100%, non penso al mercato ma solo ai 3 punti contro il Sassuolo. Pioli? Trasmette positività alla squadra e per questo riusciamo a giocare bene, vogliamo dimostrare contro il Sassuolo quanto di buono fatto contro il Bologna. Questa sarebbe la cosa più importante".

GATTUSO - "E' un grande allenatore che ha fatto tanto cose belle per noi, quindi gli auguro solo il meglio".

Milan, Piatek non teme Ibra

Idee chiare del bomber che vuole tornare a 'sparare' con continuità come la passata stagione.

L'attaccante polacco non sembra pensare al possibile arrivo di Ibrahimovic o di un altro nuovo centravanti: "Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva. Il calcio è così - prosegue Piatek - Non ero fresco nelle prime partite, mi sentivo pesante e senza energie. E' stato un problema ma adesso sto bene. Questo è il vero Piatek e voglio continuare così. 17 gol la passata stagione e adesso solo 4? E' vero ma stando bene posso fare 6-7 gol in poche partite. Penso solo a questo, posso segnare le stesse reti della scorsa stagione".

