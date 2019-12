CALCIOMERCATO FIORENTINA RINFORZI INFORTUNIO RIBERY / Urgono rinforzi sugli esterni. La Fiorentina tornerà sul mercato a gennaio per migliorare una rosa che deve fare i conti con la perdita di Ribery. L'attaccante francese sarà chiamato a sottoporsi ad intervento chirurgico. Non sono noti ancora i tempi di recupero ma le difficoltà di Boateng e Ghezzal porteranno i Viola, inevitabilmente, ad acquistare almeno un nuovo calciatore sugli esterni.

Potrebbe così tornare di moda il nome di Suso. L'esterno del Milan è un pallino di Pradè e l'avvio di stagione complicato potrebbe spingerlo ad abbracciare il progetto viola.

Sarà ovviamente difficile riuscire ad accontentare il club rossonero, che per lo spagnolo vuole almeno

Troppi soldi per Fiorentina che potrebbe però mettere sul piatto giocatori che potrebbero interessare al Milan.

Il Milan è tra le squadre interessate a Castrovilli ma attenzione alla possibilità di arrivare ad un centrale. In estate i rossoneri provarono a prendere Pezzella, nome che potrebbe tornare di moda dopo l'infortunio di Duarte.

Inter, Politano porta Chiesa in estate?

Altro profilo che segue da tempo la Fiorentina è Domenico Berardi. Difficile trattare con il Sassuolo e la speranza è quella di strapparlo ai neroverdi in prestito con diritto di riscatto. Piace anche Politano. L'esterno non è certo una prima scelta all'Inter e il desiderio di giocare il prossimo Europeo con la Nazionale potrebbe favorire un suo passaggio alla Fiorentina, dove certamente avrebbe maggiore spazio. In questo caso i nerazzurri potrebbero guadagnare una corsia preferenziale per arrivare a Federico Chiesa la prossima estate.

