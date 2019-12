CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO/ Luis Alberto è di certo uno degli uomini copertina di questo campionato di Serie A. Il trequartista della Lazio è al momento il miglior uomo assist d'Italia e sta vivendo un momento di grazia con la squadra biancoceleste. Lo spagnolo, intervistato ai microfoni di 'El Transistor', ha parlato del prossimo futuro nella Penisola e con le Furie Rosse: "In questa società mi sento apprezzato. Stando lontano dalla Spagna non è facile avere lo stesso clamore dei miei colleghi, ma sento la stima della Lazio e dei miei compagni che è una cosa fondamentale".

Calciomercato Lazio, l'annuncio sul futuro di Luis Alberto

Luis Alberto ha poi aggiunto: "Voglio far parte della rosa della Spagna al prossimo Europeo, ma la scelta starà al commissario tecnico Luis Enrique. Il mio futuro? Nell'ultima estate di calciomercato non siamo stati vicini all'addio. Con la Lazio sto bene ed ho ancora due anni di contratto, ma in questi casi non si sa mai. Già se ne è parlato tanto negli ultimi tempi, non voglio pensarci più del dovuto. Starà poi alla società decidere se trattenermi o lasciarmi andare".