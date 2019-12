IBRAHIMOVIC MILAN SVEZIA STATUA / Mentre in casa Milan è partito il conto alla rovescia per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, in Svezia, precisamente a Malmo, si registra il secondo atto di vandalismo ai danni della statua dell’ex attaccante di Juve, Inter e Milan.

Alcun teppisti hanno tentato di staccare la testa, legando una corda attorno al collo della statua, e cercato anche di tagliarle i piedi con una sega.

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport', tutto ha inizio dall'annuncio dello scorso 27 novembre con il quale Ibra rendeva noto l’acquisto del 25% delle quote dell’Hammarby, squadra rivale del Malmoe nel campionato svedese. Lo stesso giorno la statua venne vandalizzata con dello spray e le venne dato fuoco. La polizia ha ora eretto una rete di protezione attorno alla scultura, più che altro per timore che possa cadere.

