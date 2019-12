FIORENTINA INFORTUNIO RIBERY / Tegola Ribery. Si prolungano i tempi di recupero per l'attaccante francese, costretto ad andare sotto i ferri. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Fiorentina:

"Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell'attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo viola CLICCA QUI

Vincenzo Montella deve adesso fare i conti con una perdita importante come quella di Ribery. Il tecnico Viola, in bilico dopo gli ultimi risultati negati, è chiamato adesso ad una svolta senza il suo calciatore d'esperienza. L'ex Milano dovrà guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto, in attesa del calciomercato.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Fiorentina, attacco da rinforzare: spunta un bomber russo

Con il passaggio al 4-3-3, insieme a Chiesa e Vlahovic ci sarebbe spazio per Ghezzal. Il numero 18 è attualmente in vantaggio sul giovane Sottil e su Boateng, che è scivolato sempre più giù nelle gerarchie del tecnico. Contro l'Inter però crescono le possibilità che Montella decida di schierarsi a specchio. Con il 3-5-2 troverebbe spazio Lirola come esterno destro e in avanti ci sarebbero i soli Chiesa-Vlahovic.