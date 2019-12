Calciomercato Milan, da Caldara a Todibo: il punto sulla difesa

CALCIOMERCATO MILAN CALDARA TODIBO DEMIRAL / Non solo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan, oltre all'acquisto di una punta centrale, sarà chiamato a rafforzare il pacchetto arretrato. L'infortunio di Duarte, che starà fuori 3-4 mesi, obbliga il club rossonero ad intervenire sul calciomercato: nelle ultime settimane è tornato di moda il nome di Demiral. Arrivare però al calciatore turco non è per nulla facile. Nonostante sia finito ai margini, giocando davvero pochissimo, la Juventus non ha alcuna intenzione di fare sconti ma il problema maggiore è rappresentato dall'importante concorrenza che arriva dalla Premier League. Manchester United e Arsenal, che hanno certamente una disponibilità economica importane, hanno mostrato interesse per l'ex Sassuolo.

Il Milan anche per questo motivo ha deciso di virare con forza su Todibo.

Il Barcellona per il suo centrale è pronto ad 'accontentarsi' di 12 milioni di euro ma bisogna fare i conti con un'importante concorrenza proveniente da Germania, Inghilterra e Francia.

Milan, Caldara ha bisogno di tempo

I rossoneri sono pronti a portare a casa un nuovo centrale anche per via della situazione legata a Mattia Caldara. L'ex Atalanta è pienamente recuperato dal punto di vista fisico ma non è pronto per dare una reale mano alla squadra di Stefano Pioli. Non è un caso che il calciatore nelle ultime due partite è stato aggregato alla Primavera. Ci vuole tempo, tempo che forse il Milan non ha.

Andrà capito, adesso, se a Caldara verrà fatto seguire lo stesso percorso di Conti o se verrà ceduto in prestito. Ipotesi quest'ultima da non scartare. Il centrale ha bisogno di ritrovare certi automatismi che solo il campo può dargli.

