PREMIER ANCELOTTI / Aria di ritorno in Premier League per Carlo Ancelotti. Fresco di addio al Napoli, il tecnico di Reggiolo resta nel mirino dell'Everton, del West Ham e dell'Arsenal. I tre club - secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato- avrebbero riallacciato anche ieri i contatti con l'allenatore emiliano, orientato ad accettare presto una delle proposte british. Appare infatti difficile vedere Ancelotti il prossimo anno in Italia. L'esperienza con la formazione azzurra - terminata comunque con la qualificazione agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 4-0 con il Salisburgo - ha scatenato ancora di più in Ancelotti la voglia di vivere una nuova avventura all'estero.

E laè ora in cima ai pensieri.

Ancelotti-Napoli, i retroscena dell'addio

Intanto emergono nuovi retroscena sul divorzio tra il manager e il Napoli. Il tecnico si era reso conto di aver perso la squadra nel momento in cui ha accettato di andare in ritiro, come richiesto da De Laurentiis. Poi si sono accentuati i dissidi con Insigne, sempre più lontano dal progetto azzurro. Lo stesso Gattuso avrebbe deciso di fare a meno del capitano campano in questa sua nuova avventura.

