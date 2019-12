CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MILAN PEDRO / Occasione Pedro per Inter, Juventus e Milan. L'esterno spagnolo è ancora in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea e fa gola anche alle big di Serie A. Per restare sempre aggiornato sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

In un'intervista rilasciata a 'Ser Catalunya', l'ex Barcellona ha però espresso la propria volontà di tornare a giocare nel club blaugrana: "Tutti sanno cosa provo per il Barcellona e come ho sempre detto c'è una possibilità di tornare.

È un club per il quale provo un affetto speciale. Ho vissuto molte esperienze lì e trascorso tanti anni, mi sento amato da tutti. Ovviamente mi piacerebbe tornare. Penso che sia difficile, ma è sempre una possibilità". Pedro ha dunque nostalgia del Barcellona. Inter, Juventus e Milan sono avvertite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Taison, la risposta

Calciomercato Inter, ULTIME CM.IT: le condizioni per l'affare Vidal

Calciomercato Juventus, Willian e il futuro: "Ecco dove voglio giocare"