JUVENTUS SARRI BENTANCUR / Buone notizie per Maurizio Sarri in vista del prossimo impegno in campionato contro l'Udinese. L'allenatore bianconero, che oltre a Khedira e Ramsey dovrà fare a meno dello squalificato Pjanic, recupera Bentancur.

Come riportato da 'Tuttosport', infatti, il centrocampista uruguaiano sta bruciando le tappe e potrebbe ritrovare una maglia da titolare già domenica contro la squadra di

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, da Pogba a Kessie e Tameze: i colpi Champions di Juventus, Napoli e Atalanta

Juventus, ecco le condizioni di Bentancur

Potrebbe dunque essere proprio Bentancur il sostituto di Pjanic in regia. Le terapie degli ultimi giorni hanno fatto effetto e tutto dipenderà ora dai prossimi allenamenti e dalle sensazioni del giocatore. Per restare sempre aggiornato sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

In ogni caso lo staff medico bianconero non forzerà i tempi per non rischiare ricadute. Ulteriori aggiornamenti sono dunque attesi nei prossimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, attesa Ibrahimovic: Boban contatta la Juventus

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland vola con Raiola dal nuovo club

Calciomercato Juventus, Willian e il futuro: "Ecco dove voglio giocare"