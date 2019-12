CALCIOMERCATO INTER AMRABAT RRAHMANI KUMBULLA / L'Inter si muove sul mercato anche in ottica futura. A tal proposito si registra l'incontro in sede questa mattina con il presidente del Verona, Maurizio Setti. Sul tavolo, stando a 'Sky Sport', i nomi di Amrabat sul quale è molto forte il Napoli, Kumbulla e soprattutto quello di Amir Rrahmani.

Calciomercato Inter, Rrahmani alla Skriniar: ecco il prezzo

Il 25enne (192 cm) capitano del Kosovo, approdato all'Hellas l'estate scorsa proprio come Amrabat e Kumbulla, interesserebbe molto a Marotta e Ausilio perché un profilo "alla Skriniar". Pagato circa 2 milioni di euro, ora già potrebbe valerne intorno ai 15. Il prezzo potrebbe abbassarsi ovviamente con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica, magari proprio di Salcedo (infortunato, stagione finita per lui) già in prestito agli scaligeri via Genoa.

