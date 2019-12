DIRETTA MILAN SASSUOLO - Il Milan riceve il Sassuolo in una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i rossoneri di Pioli vanno a caccia della terza vittoria di fila per uscire definitivamente dalla crisi e rilanciarsi in zona Europa League, dall'altro i neroverdi di De Zerbi hanno bisogno di un risultato positivo per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.: Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Parma 24*; Napoli* e Torino* 21; Milan 20; Verona* 19; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo**, Lecce*, Sampdoria* e Udinese 15; Brescia 13; Genoa* 11; Spal 9

*una gara in più

**due partite in meno