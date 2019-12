DIRETTA BOLOGNA ATALANTA - Il Bologna e l'Atalanta si affrontano in una gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Reduci dal ko interno con il Milan, i rossoblu di Mihajlovic vogliono tornare a vincere in casa come non accade dallo scorso ottobre. Ma i nerazzurri di Gasperini, dopo l'incredibile qualificazioni agli ottavi di Champions, hanno intenzione di continuare a stupire e vanno a caccia di un successo che li avvicinerebbe al quarto posto.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-ATALANTA

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Medel, Poli; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Parma 24*; Napoli* e Torino* 21; Milan 20; Verona* 19; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo**, Lecce*, Sampdoria* e Udinese 15; Brescia 13; Genoa* 11; Spal 9

*una gara in più

**due partite in meno