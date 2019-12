SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI DI FINALE / Con la storica impresa dell'Atalanta e la vittoria della Juventus sul campo del BayerLeverkusen si è chiuso il programma dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Oltre alle due citate, anche il Napoli sarà a rappresentare l'Italia agli ottavi di finale della massima competizione europea.

I pericoli nell'urna di Nyon però saranno tanti.

Sorteggi Champions League, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sedici squadre rimaste, ecco le composizioni delle due fasce dalle quali usciranno tutti gli accoppiamenti:

1a fascia: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus , RB Lipsia, Liverpool, Manchester City, Psg, Valencia

, RB Lipsia, Liverpool, Manchester City, Psg, Valencia 2a fascia: Atalanta, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Napoli, Real Madrid, Tottenham.

Alcune limitazioni in fase di sorteggio: nessuna squadra può incontrare una formazione già sfidata nei gironi e non si possono incrociare due formazioni della stessa nazione.

Sorteggi Champions League, data e orario

I sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League si svolgeranno a Nyon, in Svizzera, lunedì 16 dicembre alle ore 12.

Sorteggi Champions League, ottavi di finale: dove vederli in diretta tv e streaming

I sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport per gli abbonati e su Mediaset, in streaming invece su Sky Go, Now TV, Mediaset Play ed anche su DAZN.

