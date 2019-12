EUROPA LEAGUE LAZIO / Missione (quasi) impossibile per la Lazio che all'ultima giornata della fase a gironi di Europa League è ancora in corsa per un posto nei sedicesimi di finale, appesa però ad un filo sottilissimo.

La vittoria di misura contro il Cluj nell'ultimo turno ha riacceso le speranze che stasera passeranno dai risultati della sfida in casa del Rennes e, contemporaneamente, dell'incrocio tra il già qualificato Celtic ed il Cluj. Le ultimissime notizie di mercato: CLICCA QUI

Europa League, Lazio: le combinazioni per il passaggio del turno

La classifica del Gruppo E in questo momento recita: Celtic 13, Cluj 9, Lazio 6, Rennes 1. La Lazio può ancora sperare in virtù del vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti con il Club. La formazione di Simone Inzaghi quindi si qualifica se: