Champions League, la 'barzelletta' che dà ragione ad Agnelli

CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI - Ci sono quattro spagnoli, quattro inglesi, tre italiani, tre tedeschi e due francesi. Sembra l'inizio di una barzelletta e forse lo è veramente. Ieri si è chiusa la fase a gironi di Champions League e per la prima volta da quando nella stagione 2003-04 fu introdotta la nuova formula con gli ottavi di finale, i sedici club che hanno passato il turno rappresentano soltanto 5 Paesi in Europa. Le cosiddette cinque top leghe: Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

Curioso che a sancire questa situazione sia stata un'altra prima volta: l'Atalanta - alla prima partecipazione - è riuscita in un'impresa senza precedenti di accedere alla fase ad eliminazione diretta dopo aver perso le prime tre partite del suo raggruppamento , eliminando gli ucraini dello

Champions, in quattro anni dimezzati i Paesi agli ottavi

Come detto, soltanto cinque Nazioni saranno rappresentate agli ottavi di finale di Champions League. E dire che appena quattro anni erano il doppio: oltre alle 'Big Five' c'erano anche Belgio, Portogallo, Olanda, Ucraina e Russia. La stagione successiva, invece, soltanto sei con i lusitani ad unirsi alle altre. Dodici mesi fa furono sette come nel 2011 e nel 2005, mentre in tre occasioni si arrivò a nove: 2008, 2013 e 2018. Nei restanti otto casi furono invece otto. Insomma, si va verso un'élite del calcio europeo sulla falsariga della SuperLega che l'ECA ed il suo presidente Andrea Agnelli vorrebbero introdurre in futuro e che viene osteggiata da molti, tra cui il numero uno della Fifa Gianni Infantino.

