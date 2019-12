CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI JUVENTUS ATALANTA NAPOLI / I gironi Champions sono conclusi, l'attesa ora si sposta a lunedì 16 dicembre quando dall'urna di Nyon usciranno gli accoppiamenti per gli ottavi di finale: Juventus, Atalanta e Napoli aspettano e sperano in un incrocio non troppo difficile anche se le insidie, soprattutto per le due classificate come seconde, sono molte e di livello importante.

I bianconeri rischiano di pescara Real Madrid o Tottenham, per azzurri e nerazzurri i pericoli minori portano a Lipsia e Valencia, mentre le altre cinque sarebbero da 'brividi': Bayern Monaco, Barcellona,(solo Napoli),(solo Atalanta) e Paris Saint-Germain.

Sorteggio Champions, Juventus, Atalanta e Napoli: le probabilità per ogni avversario

Su Twitter c'è chi si è 'divertito' a fare i calcoli per anticipare il sorteggio, vedendo le probabilità per tutti gli accoppiamenti, basandosi sui vari paletti che saranno considerati al momento dell'estrazione. Francisco Martinez Ortez, docente all'Università di Granada, ha 'dato i numeri' su quanto accadrà lunedì. Così per la Juventus l'abbinamento più probabile è quello con il Chelsea (21,58), con a ruota quello con Real Madrid (20,88%), Tottenham (20,63%), Borussia Dortmund (20,18), mentre le minori possibilità sono per l'accoppiamento con il Lione (16,73).

Atalanta e Napoli, invece, hanno il Valencia come avversario più probabile (18,98), seguito a ruota dal Barcellona (18,58); come terzo pericolo ecco Liverpool (per Gasperini) e City (per Gattuso) con il 17,68. Bayern Monaco (15,08), Lipsia (14,79) e Psg (14,89) le avversarie meno probabili.