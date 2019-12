CALCIOMERCATO INTER NAPOLI IBRAHIMOVIC LORENTE / Ai piedi di Ibrahimovic: lo svedese non ha ancora fatto sapere la decisione sul suo futuro così, anche se il Milan resta la candidata principale, il Napoli non ha perso le speranze di regalare a Gattuso un nuovo bomber.

Gli azzurri offrirebbero un contratto di 18 mesi con ingaggio complessivo di 8 milioni di euro contro i 10 richiesti da: accordo quindi possibile che aprirebbe la porta, riferisce 'TuttoSport', all'addio di Fernando

Calciomercato Inter, occasione Llorente per Conte

Lo spagnolo che con Ancelotti, complice anche i problemi fisici di Milik, ha trovato molto spazio, sarebbe chiuso da un eventuale arrivo di Ibrahimovic e potrebbe cambiare squadra a gennaio: il suo nome potrebbe così tornare in orbita Inter, società alla quale era già stato accostato in estate.

Conte lo ha già allenato all'epoca della Juventus e lo aveva chiesto anche nei suoi due anni al Chelsea: il 34enne rappresenterebbe un'ottima soluzione come vice Lukaku e potrebbe diventare l'alternativa in ottica mercato a Giroud. Su Llorente ci sarebbe l'apprezzamento anche per la Roma ma difficilmente De Laurentiis lo darà ad una diretta rivale per una posizione Champions.

