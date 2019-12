Calciomercato, colpo di scena: Stramaccioni verso il ritorno

CALCIOMERCATO STRAMACCIONI ESTEGHLAL / Andrea Stramaccioni e l'Esteghlal, non è ancora finita. Nonostante l'annuncio ufficiale dell'addio alla panchina del club iraniano ed il ritorno in Italia, l'ex tecnico tra le altre di Inter e Udinese potrebbe clamorosamente far ritorno a Teheran per riprendere la guida del club che aveva portato fino al primo posto in classifica.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui dopo le proteste in piazza dei tifosi e le dimissioni del presidente oltre che del board della società (che è a partecipazione statale), nella giornata di ieri il Ministero degli esteri iraniano avrebbe contattato l'ambasciatore italiano a Teheran per trovare una via legale, tenendo conto delle sanzioni internazionali contro il Paese asiatico, per attivare i canali di pagamento nei confronti dell'allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si attendono novità nelle prossime ore, dopo che comunque lo stesso Stramaccioni aveva ribadito che sarebbe tornato molto volentieri, anche in futuro, quando si sarebbero risolti tutti i problemi evidenziati in questi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Esteghlal, Stramaccioni: "Non ci pagano, neanche ho fatto la doccia. Così non si può"