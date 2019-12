CALCIOMERCATO INTER CONTE GIROUD / L'uscita dalla Champions League cambia un po' i piani dell'Inter in vista di gennaio: nel calciomercato invernale l'attaccante non rappresenta più una priorità assoluta anche se il tecnico Antonio Conte non ha perso le speranze di vedersi regalato Giroud.

L'attaccante francese resta un obiettivo peranche se non è più in cima alle urgenze della società che vuole chiudere per un centrocampista e un terzino sinistro.

Le ultimissime di calciomercato: CLICCA QUI!

Per il reparto avanzato, invece, dipenderà anche da cosa accadrà nelle prossime settimane: si valuterà con attenzione il recupero di Alexis Sanchez e poi si vedrà cosa succederà in uscita dove Matteo Politano potrebbe essere ceduto.

LEGGI ANCHE --->Inter, Sanchez brucia le tappe: da Giroud a Mertens cosa cambia

Calciomercato Inter, Giroud solo se parte Politano

Proprio la cessione dell'ex Sassuolo rappresenta, al momento, la condizione per far partire l'assalto a Giroud: Politano è stato accostato alla Fiorentina che cerca rinforzi in avanti per risolvere il problema del gol. Un'eventuale partenza del 26enne darebbe il via libera per l'assalto all'attaccante francese che Conte ha già avuto modo di allenare ai tempi del Chelsea: con lui Giroud ha collezionato 18 presenze e realizzato 5 reti in sei mesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, doppio colpo per ritrovare il gol

Calciomercato Inter, Marotta 'batte un colpo': c'è l'incontro