Calciomercato Milan, dalla Spagna: corsa a 5 per Todibo

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Tornato titolare a 'San Siro' nel match che ha eliminato l'Inter dalla Champions League (terza presenza stagionale), Jean-Clair Todibo sembra destinato a lasciare il Barcellona nella finestra invernale di calciomercato. Strappato ormai un anno fa dal Tolosa anticipando la concorrenza di tanti top club europei, il centrale francese non è riuscito ad imporsi in blaugrana ma nonostante ciò le attenzioni del mercato sembrano rimaste immutate. Calciomercato in diretta: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Todibo

In Italia nelle ultime ore il difensore classe '99 è stato accostato in modo particolare al Milan, a caccia di rinforzi nel reparto arretrato.

Si è parlato di un vertice tra le due dirigenze che avrebbe avuto come tema caldo proprio Todibo, per il quale il Barça sarebbe disposto a fare un maxi-sconto sulla clausola rescissoria monstre da 150 milioni di euro 'accontentandosi' di 10-12 milioni di euro per il cartellino con un'opzione per riacquistarlo. Un modo per cautelarsi in caso di esplosione altrove, dunque. Occhio però perché il quotidiano 'Mundo Deportivo' scrive oggi che la fila di corteggiatrici è lunga e i rossoneri dovranno vedersela con, pronte a darsi battaglia. Anche per questo il Milan non perde di vista Merih, del quale si sarebbe tornato a parlare nell'ambito di un contatto delle ultime ore con la Juventus per Mandzukic

