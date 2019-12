NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS / In pubblico l'addio è stato all'insegna del fair play: nel comunicato con il quale il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti è precisato che "rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis" e lo stesso allenatore.

Anche il tecnico nel suo messaggio social di saluto non è andato sopra le righe: "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli".

Napoli, critiche a staff e spaccatura con i giocatori: Ancelotti furioso

Questo il lato pubblico della vicenda, al quale però si affianca uno più privato che - riporta la 'Gazzetta dello Sport' - vedrebbe un Carlo Ancelotti infuriato: due i motivi che avrebbero innervosito non poco l'allenatore di Reggiolo. Il primo riguarda le allusioni fatte sul suo staff, in particolare sul figlio Davide e sul genero Mino Fulco, entrambi con lui fin dal Real Madrid.

L'altro aspetto riguarda, invece, i rapporti con i giocatori: ad Ancelotti non è andato giù che si mettesse in dubbio il legame con la squadra e si parlasse di spaccatura tra lui e i calciatori che, invece, non ci sarebbero state, salvo qualche normale discussione. Ora in Canada avrà modo di sbollire la rabbia e progettare la nuova ripartenza con l'Arsenal e la Premier League sullo sfondo.

