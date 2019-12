CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HAALAND / Dopo l'avvio di stagione straripante con 28 gol (8 in champions League) in 22 partite, Erling Braut Haaland a soli 19 anni è inevitabilmente diventato uno degli attaccanti più corteggiati del panorama calcistico europeo. A maggior ragione dopo l'indiscrezione sulla clausola che permette di liberarlo dall'RB Salisburgo per 'soli' 20 milioni di euro più le commissioni. Prezzo praticamente stracciato, considerate le potenzialità del calciatore e le valutazioni che circolano. La Juventus, secondo quanto circolato negli ultimi giorni, si è fatta avanti di recente con una proposta molto importante, mentre anche il Napoli osserva interessato.

A sparigliare le carte però potrebbe pensarci ilche a questo punto sembra balzare in pole position. Calciomercato in diretta:tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus e Napoli, blitz Haaland dal Borussia Dortmund

A caccia di un nuovo numero '9' nella finestra di gennaio per la volata verso il titolo in Bundesliga, i gialloneri grazie anche agli ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola si sono mossi per il giovane colosso norvegese che nella giornata di ieri, riferiscono la testata 'Ruhr Nachrichten' e una radio locale, sarebbe sbarcato proprio a Dortmund con un volo privato in compagnia del suo procuratore. Ad attenderli un emissario del Borussia, che come facilmente ipotizzabile li ha condotti poi in sede per un incontro con la dirigenza del club giallonero.

