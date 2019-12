CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI VIDAL ALONSO / Fuori dalla Champions ma l'eliminazione non cambia di molto i piani dell'Inter per gennaio: se, al momento, un attaccante non è più una priorità per Marotta, lo sono invece un centrocampista e un terzino sinistro. Due lacune aperte da infortuni e problemi fisici che i dirigenti nerazzurri vorrebbero colmare il prima possibile, in modo da consentire a Conte di poter avere più scelta al momento della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Proprio da questo punto di vista per il centrocampo si registra, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', un incontro con l'Atalanta per Kulusevski: si parte da una valutazione di 40 milioni di euro e dalla necessità di 'convincere' il Parma a rinunciare agli altri sei mesi di prestito.

Affare impostato ma non c'è ancora l'accordo e il rischio è rappresentato dalla concorrenza die inglesi.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Inter, assalto a Kulusevski: la mossa di Marotta

Calciomercato Inter, Vidal solo in prestito

Il pressing su Kulusevski si spiega anche con la difficoltà ad arrivare ad Arturo Vidal: il Barcellona lo cede soltanto a titolo definitivo con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, anche perché Valverde continua a considerare il cileno un'ottima prima alternativa al suo reparto mediano. Altro nome è quello di de Paul dell'Udinese: anche qui si parla di un affare da almeno trenta milioni di euro con i nerazzurri che lo vorrebbero in prestito oneroso fino a giugno con riscatto poi a cifre già stabilite.

LEGGI ANCHE --->Inter-Barcellona, Marotta allo scoperto: "Vogliamo Vidal!" Poi l'allarme Lautaro

Calciomercato Inter, il Chelsea spara alto per Alonso

Per il terzino sinistro, invece, l'Inter punta su Marcos Alonso, ma deve fare i conti con la valutazione molto alta fatta dal Chelsea: si parla di una richiesta di 35 milioni di euro, mentre la volontà di Marotta è di concludere la trattativa con un prestito più diritto di riscatto. Affare del quale se ne riparlerà nelle prossime settimane con i nerazzurri che sperano che con il passare del tempo i 'Blues' possano rivedere le loro convinzioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: spunta la richiesta dei nerazzurri

Calciomercato, 'giallo' Gabigol: l'Inter smentisce il Flamengo