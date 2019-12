PROBABILI FORMAZIONI RENNES-LAZIO / Dopo la splendida vittoria in campionato contro la Juventus, la Lazio scende in campo nell'ultima giornata di Europa League per giocarsi le ultime speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale. La vittoria in casa del Rennes è obbligatoria, ma potrebbe comunque non bastare per far finire il proprio nome nelle urne di Nyon lunedì 16 dicembre (ore 13).

Ai biancolesti, infatti, serve anche la sconfitta delin casa contro il Celtic per festeggiare il passaggio del turno. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RENNES (4-4-2): Salin; Doumbia, Nyamsi, Gnagnon, Boey; Grenier, Lea-Siliki, Da Cunha, Tait; Gboho, Siebatcheu

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

CLASSIFICA GRUPPO E: Celtic 13; Cluj 9; Lazio 6; Rennes 1