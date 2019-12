CALCIOMERCATO ANCELOTTI ARSENAL EVERTON WEST HAM / Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli rappresenta un'occasione per la Premier League: in Inghilterra si è scatenata una 'caccia' al tecnico di Reggiolo che vede l'Arsenal in prima fila.

I Gunners stanno valutando diversi candidati per scegliere il tecnico cui affidare il ruolo di manager, attualmente occupato ad interim da: il club londinese rappresenterebbe una tentazione forte per Ancelotti che è da tempo nel mirino della società, già dalla fine dell'era

Quella dell'Arsenal resta la pista più concreta anche se non mancano altre pretendenti: l'Everton, ad esempio, potrebbe bussare alla porta dell'allenatore italiano per offrirgli la panchina, ma - riferisce l''Independent' - ci sarebbe anche il West Ham. Gli Hammers non attraversano un buon momento: il sedicesimo posto in campionato mette a rischio la posizione di Manuel Pellegrini e tra i papabili per la sua sostituzione c'è proprio Ancelotti. In realtà il tecnico è intenzionato a ponderare bene il suo ritorno in panchina e sarebbe pronto a dire sì subito soltanto all'Arsenal.

