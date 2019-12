BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Ancora in goal CristianoRonaldo. Il portoghese ha aperto le marcature della sfida di ChampionsLeague tra il BayerLeverkusen e la Juventus. E' ovviamente soddisfatto l'ex Real Madrid: "Mi sento bene, i problemi fisici sono acqua passata - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ho avuto un dolore al ginocchio per quattro settimane ma ora sto bene.

Abbiamo giocato bene nel secondo tempo, le cose stanno migliorando anche per me".

Anche Cristiano Ronaldo ha detto la sua sulla possibilità di vedere in campo dal primo minuto il tridente con Higuain e Dybala: "Ci divertiamo molto insieme - prosegue il portoghese - L'intesa è ottima, mi piace giocare con entrambi ma le decisioni le prende il mister e vanno rispettate. Real subito? Non lo so, sono una squadra formidabile, firmerei adesso per incontrarli in finale".

