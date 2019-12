BAYER JUVENTUS DYBALA / E' ancora decisivo Paulo Dybala. L'attaccante argentino, entrato al 21' del secondo tempo, ha cambiato Bayer Leverkusen-Juventus con due assist: "Sono contento di aver fatto segnare i miei compagni - ammette l'argentino ai microfoni di 'SkySport' al termine della partita di Champions League - Ora testa al campionato.

Bisogna far meglio per tornare al primo posto".

L'ex Palermo è sceso in campo nel secondo tempo, venendo schierato al fianco di Cristiano Ronaldo e Higuain, il tridente delle meraviglie che i tifosi bianconeri sognano ma che Sarri, per motivi di equilibrio, non utilizza spesso: "Si deve lavorare per giocare con il tridente - prosegue Dybala - Tutti vogliamo giocare ma è il mister che sa quando sarà giusto giocare insieme. Per fortuna che ho fatto un assist ad entrambi così nessuno si arrabbia (sorride, ndr.). Inter arrabbiata? Forse sì ma noi non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro gioco".

