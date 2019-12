BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS BUFFON / Gianluigi Buffon torna a giocare in ChampionsLeague con la maglia della Juventus. Il portierone ritrova il campo in bianconero, dopo il famoso match contro il Real, e il successo: "L'ultima partita non è stata un grande ricordo anche se sfiorammo l'impresa - esordisce Buffon ai microfoni di 'SkySport' al termine del match contro il BayerLeverkusen - Fisicamente sto veramente bene, mentalmente affrontando le gare così, tutti, il sottoscritto compreso, faremo grandi cose,. Se approccio un match con la puzza sotto il naso diventa un problema. Oggi tutti hanno corso e giocato, abbiamo vinto meritatamente. Se voglio continuare a giocare è normale accettare le critiche. Nessuno è mai stato carino con me, sono pronto ad accettarle.

Più avanti vado più rischi corro, può rischiare di dare fastidio ma devo prepararmi se voglio bene a me stesso".

Buffon ha parlato anche delle altre italiane impegnate in Champions: "Inter? Non cambia nulla in campionato, faccio i complimenti a Napoli e Atalanta, è un emozione vedere i loro risultati - prosegue - Dissi a Gasperini che potevano vincere con tutti. Sono una realtà da prendere ad esempio"

