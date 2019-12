BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS SARRI / La Juventus chiude con una vittoria la fase a gironi della Champions League: i bianconeri si impongono 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen e approdano agli ottavi con cinque successi e un pareggio. Nel post gara a 'Sky', Maurizio Sarri commenta così il successo: "L'importante è avere equilibrio: venivamo da una gara persa ma era stata per larghi tratti la miglior partita della stagione. Abbiamo affrontato una squadra che veniva da un buon momento: una gara combattuta nel primo tempo, poi quando hanno calato i ritmi siamo venuti fuori".

DEMIRAL RABIOT CUADRADO - "I difensori hanno fatto bene tutti e quattro, Demiral è quello più appariscente. Cuadrado per essere alla prima partita in quel ruolo ha sofferto nella prima mezzora poi ha trovato le misure, Rabiot è cresciuto e nel secondo tempo ha fatto bene.

Lui regista? Vediamo un attimo: speriamo di recuperare, altrimenti uno tra Rabiot edsi deve adattare in quel ruolo. Il problema non è l'uno o l'altro, ma mantenere il livello di applicazione di questa sera".

TRIDENTE - "Abbiamo aspettato che gli avversari calassero di intensità. Erano 3-4 azioni che Bernardeschi trovava spazi enormi e abbiamo pensato di far giocare il tridente e ci è andata bene".

ATTENZIONE - "Non è che in campionato non lo facciamo mai: ci sono state situazioni in cui abbiamo dato l'impressione di avere meno determinazione che in Champions. E' un qualcosa su cui dobbiamo lavorare sulle nostre teste e dobbiamo migliorare".

