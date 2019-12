CHAMPIONS BAYER JUVENTUS RONALDO / Una vittoria al piccolo trotto per la Juventus contro il Bayer Leverkusen: alla fine è 2-0 per i bianconeri con la vittoria arrivata a quindici minuti dal novantesimo grazie a Cristiano Ronaldo e archiviata nel recupero con Higuain. Sarri schiera una formazione con molte seconde linee, lancia Rugani e Demiral in difesa, Rabiot a centrocampo e Cuadrado come mezzala.

La gara scorre via senza grandi emozioni con i tedeschi che non spingono più di tanto visto che l'Atletico ci impiega 17 minuti a superare la resistenza della. La partita è l'occasione per sperimentare e così nella ripresa ecco in campo il tridentee sono proprio Dybala e Ronaldo a confezionare il gol che sblocca il match. Nel recupero arriva il bis firmato Higuain: la Juve vince e archivia la flessione accusata nelle ultime due uscite in campionato.

BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS 0-2: 75' Ronaldo (J), 92' Higuain (J)

Classifica: Juventus 16, Atletico Madrid 10, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiv 3