CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Bayer Leverkusen-Juventus non è certamente un match decisivo per i bianconeri. La squadra di Maurizio Sarri ha già ottenuto la qualificazione da prima della classe ma la sfida contro i tedeschi è certamente importante per alcuni elementi della rosa che faticano a trovare spazio. L'ex tecnico del Chelsea per l'occasione ha deciso di rilanciare Demiral e Rugani. I due centrali, soprattutto il turco, sono al centro di diversi rumors di calciomercato. L'ex Sassuolo, nonostante sia finito ai margini della squadra, continua ad essere cercato dal Milan ma anche di importanti club inglesi come Manchester United e Arsenal.

Altro elemento al centro di diversi discussioni è Rabiot. Il calciatore non sta rendendo come si sperava ed è stato spesso criticato.

In merito alle scelte di Sarri, prima del calcio d'inizio del match di Champions League, Fabioha così parlato: "Non è un esame per nessuno - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono tutti giocatori che hanno la nostra massima fiducia anche se hanno giocato poco fino a questo momento".

Calciomercato Juventus, Paratici: "Nessuna intenzione di acquistare calciatori"

In questi giorni, gli infortuni di Khedira e Bentancur hanno fatto scattare l'allarme in casa Juventus ma Paratici ha escluso un intervento sul mercato "Come ho già detto altre volte, abbiamo una rosa competitiva e completa - prosegue - Abbiamo EmreCan e Khedira, che rientrerà. Non c'è nessuna intenzione di operare nella finestra di gennaio".

