DIRETTA ROMA WOLFSBERGER FORMAZIONI / Grazie alla spettacolare vittoria di Istanbul, la Roma è padrona del proprio destino nell'ultima partita della fase a gironi di Europa League. Anche in caso di sconfitta, i giallorossi potrebbero accedere ai sedicesimi di finale qualora il Basaksehir non dovesse vincere contro il Borussia M'Gladbach in Germania.

In caso di vittoria questa sera all'Olimpico e di mancato successo della squadra tedesca, la squadra capitolina si presenterebbe ai sorteggi di Nyon (lunedì 16 dicembre alle 13) da prima classificata e testa di serie. Calciomercato.i t segue Roma-Wolfsberger in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-WOLFSBERGER

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Cengiz, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitzing; Liendl; Weissman, Niangbo.

CLASSIFICA GRUPPO J: Borussia 8; Roma 8; Basaksehir 7; Wolfsberger 4