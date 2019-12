CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS ATALANTA NAPOLI / Le magnifiche sedici sono quasi tutte già decise: resta da vedere chi tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen staccherà il pass per gli ottavi di finale e poi attendere il sorteggio di lunedì 16 dicembre per le prime sfide ad eliminazione diretta della Champions 2019-2020.

Nonostante le sei gare della serata, le tre italiane che si sono qualificate sanno già quali potrebbero essere le loro rivali: Juventus, Atalanta e Napoli, infatti, hanno il quadro chiaro sulle squadre che potrebbero incrociare nell'urna di lunedì prossimo.

I bianconeri sono sicuri di non sfidare le connazionali e chi trariuscirà a qualificarsi: il pericolo si chiama soprattutto Real Madrid ma occhio alle due inglesie al Borussia, mentre appare più abbordabile il Lione.

Accoppiamento da brividi invece per Atalanta e Napoli: i bergamaschi potrebbero sfidare una tra il Liverpool, campione in carica, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Barcellona, il Valencia e il Lipsia; per gli azzurri niente Liverpool, ma rischio Manchester City.

Champions League, ottavi di finale: le sedici qualificate

Questo il quadro delle qualificate in attesa di conoscere chi tra Atletico e Bayer staccherà il pass:

TESTE DI SERIE: Juventus, Bayern Monaco, Barcellona, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Valencia

NON TESTE DI SERIE: Atalanta, Napoli, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Real Madrid, Tottenham

Champions, le rivali di Juventus, Atalanta e Napoli

Questo il quadro delle possibili avversarie delle tre squadre italiane:

Juventus: Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Real Madrid, Tottenham

Atalanta: Bayern Monaco, Barcellona, Lipsia, Liverpool, Paris Saint-Germain, Valencia

Napoli: Bayern Monaco, Barcellona, Lipsia, Manchester City, Paris Saint-Germain, Valencia

