BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS NEDVED INTER / Dal Bayer Leverkusen all'Inter: Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a 'Sky' prima della gara di Champions. In primo piano la formazione sperimentale varata da Sarri: "Novità sì, ma non cambia: è sempre una partita di Champions League: abbiamo schierato la formazione migliore secondo il momento che viviamo. Noi abbiamo una rosa di assoluto valore perciò tutti quelli che scenderanno in campo sono in grado di fare una grande partita e vincere la partita di Champions League. Formazione? Voglio vedere grandi motivazioni perché la Champions League ti dà grandissime motivazioni, contro un avversario che ovviamente ne ha molte di più di noi, perché si gioca il passaggio del turno. E' una bella prova per tutti quelli che hanno poco spazio e hanno avuto spazio ultimamente. Abbiamo una rosa molto valida, abbiamo due titolari in ogni ruolo. Però è una bella prova per i giocatori giovani come Demiral, come Rabiot, anche se è già affermato. E' un banco di prova importante, in Germania è sempre difficile giocare, l'avversario ti mette sotto pressione.

Sono curioso di vedere tutto, ci sono anche aspettative mie: vogliamo vincere la partita anche perché abbiamo subito una sconfitta qualche giorno fa e non ci fa piacere perdere due volte consecutive".

Juventus, Nedved e l'eliminazione dell'Inter: "Non sono preoccupato"

Nedved risponde anche alle domande sull'eliminazione dell'Inter, prima in campionato: "Non mi preoccupa, perché giocheranno in Europa League ed è sempre Europa, dovranno fare bene perché tutte le partite devi affrontarle per vincere: devi farlo perché sei una grande squadra. Stanno tenendo un passo fantastico in campionato, noi non siamo da meno, per cui è un bel campionato, compresa la Lazio e le altre. Secondo me potrebbe rientrare ancora qualcuno".

