BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/ A Leverkusen i primi quarantacinque minuti passano senza scintille. Primo tempo piatto, solo due azione degne di nota, una per parte. Higuain servito alla perfezione da Danilo, consegna un pallone prezioso per Ronaldo che non aggancia. Per i padroni di casa ci pensa Diaby a creare scompiglio, dribbling e tiro potente che finisce sulla traversa. Prestazione da rivedere per Cuadrado e Rabiot.

TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS: 0-0

BAYER LEVERKUSEN(4-4-2): Hradecky 6 ; L.

Bender 6, Dragovic 6, S. Bender6, Sinkgraven;Bellarabi 6,5, Demirbay 6, Aranguiz, Diaby6,5 6; Havertz 5,5, Alario 5,5. A disp.: Ozcan,Retsos, Tah, Bailey, Baumgartlinger, Wendell, Volland. All. Bosz

JUVENTUS(4-3-1-2): Buffon 6; Danilo 6, Demiral 6,5, Rugani 6 , De Sciglio 6; Cuadrado 5, Pjanic 6, Rabiot 5; Bernardeschi 5,5; Ronaldo 6, Higuain6. A disp.: Szczesny, Bonucci, Alex Sandro, Muratore, Matuidi, Portanova,Dybala. All. Sarri.

Marcatori:

Arbitro: Bastien (FR)

Ammoniti:

Espulsi: