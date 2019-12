CHAMPIONS SHAKHTAR ATALANTA / Impresa Atalanta: i bergamaschi vanno a vincere3-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk e, grazie al successo del Manchester City contro la Dinamo Zagabria, staccano il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo storico che sa di miracolo sportivo considerato che dopo tre giornate gli uomini di Gasperini erano praticamente tagliati fuori da ogni discorso qualificazione con tre sconfitte e zero punti in classifica. Invece la Dea realizza una vera e propria impresa, riuscita nella storia della Champions soltanto al Newcastle: il pareggio contro il City e il successo contro la Dinamo tenevano in vita gli orobici che in Ucraina hanno completato l'opera.

Dopo un primo tempo senza reti, la ripresa ha visto la squadra diriuscire a battere la resistenza dello Shakhtar: prima, con lunga revisione del Var tanto per aumentare le emozioni di una serata già al cardiopalma, poi il raddoppio di Pasalic a mettere il timbro sul successo, infine il tris di Castagne a certificare il sogno diventato realtà. Va avanti l'Atalanta, raggiungendoe coronando una cavalcata che sa di storia.

SHAKHTAR-ATALANTA 0-3: 66' Castagne (A), 80' Pasalic (A), 94' Gosens (A)

DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY 1-4: 10' Olmo (D), 34', 50' e 54' Gabriel Jesus (M), 84' Foden (M)

Classifica: Manchester City 14, Atalanta 7, Shakhtar 6, Dinamo Zagabria 5