SHAKHTAR ATALANTA CAREZZA GABRIEL JESUS / Gaffe di Fabio Caressa durante il secondo tempo di Shakhtar-Atalanta, gara valida per la fase a gironi della Champions League e decisiva per il passaggio del turno dei bergamaschi: fondamentale il risultato del Manchester City e così il telecronista, prima della rete di Castagne, sbaglia il punteggio.

"E' stato annullato il gol di Gabriel Jesus, il City sta 1-1" si lascia scappare, per poi correggersi poco dopo: "No, altro che 1-1: stanno 3-1".

Inevitabilmente si è scatenata l'ironia dei social che non ha perso occasione per lasciarsi andare agli sfottò ai danni di Caressa, come evidenziano i tweet seguenti: