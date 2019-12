NAPOLI DE LAURENTIIS GATTUSO / E' stato il Gattuso Day: il Napoli ha ufficializzato e presentato il nuovo allenatore, scelto da Aurelio De Laurentiis dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. Intanto emerge un retroscena su un presunto accordo stretto tra il presidente e il tecnico su quel che sarà lo schieramento tattico e le scelte di formazione. A rivelarlo è il giornalista Mimmo Carratelli intervenuto a 'Radio sportivo': "Decisione scontata e già presa dopo la sconfitta con il Bologna. Si è ripetuta la storia del Bayern nel 2017, con la stessa conclusione. Da questa vicenda tutti ne escono male. De Laurentiis per la squadra da ricostruire l'anno prossimo e Ancelotti perché è un gestore di campioni, non un costruttore di squadre.

Dopo, Ancelotti doveva ricostruire con gli stessi uomini ma con schemi diversi"

Napoli, Gattuso-De Laurentiis: patto per far fuori Callejon, Insigne e Mertens

Carratelli ha spiegato: "Pare ci sia un patto, con il ritorno al 4-3-3 escludendo Mertens, Insigne e Callejon. Vedremo cosa si potrà fare in Champions, mentre in Campionato si lotterà per il quarto posto, anche se le squadre sopra difficilmente molleranno. Ibrahimovic? La moglie ama Milano e sarebbe venuto con Ancelotti, ma non in una situazione caotica come Napoli".

